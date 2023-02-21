Василий Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777 ст.
Дочь: Марина Васильева
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно