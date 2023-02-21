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Василий Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1749 г.р.

Дети

Около 1777 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777 ст.

Дочь: Марина Васильева

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Марья Иванова

Ирицы, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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