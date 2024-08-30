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Строганова Анна Михайловна

Место рождения

деревня Урусобино Гав.- Посадский р-н Ивановской области

Дата рождения

1902

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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1929 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Кузнецов Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
20.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
12.12.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1929

Сын: Строганов Вадим Михайлович

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
19.02.1933

Сын: Строганов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Строганов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)

Смерть
1971

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