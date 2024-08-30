Строганова Анна Михайловна
Место рождениядеревня Урусобино Гав.- Посадский р-н Ивановской области
Дата рождения1902
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Кузнецов Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1926
Рождение ребёнка
12.12.1927
Рождение ребёнка
1929
Сын: Строганов Вадим Михайлович
Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
19.02.1933
Сын: Строганов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Строганов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Строганов Михаил Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
1938
Рождение ребёнка
1940
Смерть
1971