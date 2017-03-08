Елисеев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: Елисеева Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Елисеева Устинья

Смерть
08.03.2017

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