Елисеев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: Елисеева Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Елисеева Устинья
Смерть
08.03.2017