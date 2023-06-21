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Загривый Иоаким Маркович

Место рождения

терны, Сумская область Ukraine

Дата рождения

Между 1843 и 1849

Дата смерти

08.01.1916

Пол

Мужской

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

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Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1849

Отец: Загривый Марко Фомин

Мать: Загривая Евдокия Кондратьевна

терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1916
терны, Сумская область Ukraine