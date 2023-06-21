Загривый Иоаким Маркович
Место рождениятерны, Сумская область Ukraine
Дата рожденияМежду 1843 и 1849
Дата смерти08.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1849
терны, Сумская область Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.01.1916
терны, Сумская область Ukraine