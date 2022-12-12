Варвара Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарвара Ефимова

Варвара Ефимова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1905

Сын: Жучков Сергей Георгиевич

Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1906

Сын: Жучков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.06.1909

Сын: Жучков Иван Георгиевич

Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.10.1912

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучков Георгий Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close