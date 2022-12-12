Варвара Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1905
Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин
Рождение ребёнка
01.11.1906
Сын: Жучков Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин
Рождение ребёнка
17.06.1909
Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин
Рождение ребёнка
26.10.1912
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Жучков Георгий Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно