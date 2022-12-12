Чуковский (Корнейчуков) Корней (Николай) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуковский (Корнейчуков) Корней (Николай) Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

19.03.1882

Дата смерти

28.10.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1903
Одесса, Украина
Место жительства
С 1903 по 1904
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
28.10.1969
Москва, город федерального значения Москва
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