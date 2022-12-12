Чуковский (Корнейчуков) Корней (Николай) Иванович
Место рождения
Дата рождения19.03.1882
Дата смерти28.10.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1903
Одесса, Украина
Место жительства
С 1903 по 1904
Лондон, Великобритания
Место жительства
С 1905
Смерть
28.10.1969
Москва, город федерального значения Москва