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Бачило Василий Куприянович

Место рождения

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бачило Куприян

Мать: Бачило жена Куприяна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Бачило Сила Васильевич

Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Бачило Семен Васильевич

Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Бачило Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Бачило Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Место жительства
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №12
Смерть
Неизвестно