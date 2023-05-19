Бачило Василий Куприянович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Бачило Куприян
Мать: Бачило жена Куприяна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича
Рождение ребёнка
1792
Сын: Бачило Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бачило жена Куприяновича
Место жительства
1811
дом №12
Смерть
Неизвестно