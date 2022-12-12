Сироткин Климентий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Климентий Андреевич

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебск, Витебская область
Смерть
1963
Витебск, Витебская область
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