Потоцкий Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Потоцкий Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Потоцкая Анна
Рождение ребёнка
27.01.1971
Сын: Потоцкий Игорь Николаевич
Мать ребёнка: Потоцкая Анна
Рождение ребёнка
16.05.1977
Сын: Потоцкий Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Потоцкая Анна
Покровское, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно