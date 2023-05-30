Потоцкий Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потоцкий Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Потоцкий Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Потоцкая Анна

Рождение ребёнка
27.01.1971

Сын: Потоцкий Игорь Николаевич

Мать ребёнка: Потоцкая Анна

Рождение ребёнка
16.05.1977

Сын: Потоцкий Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Потоцкая Анна

Покровское, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно