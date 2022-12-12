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Терентьева (Петрова) Ирина Андреевна
Терентьева (Петрова) Ирина Андреевна
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Место рождения
Пикановская
, Онежский уезд, Архангельская губерния
Дата рождения
15.07.1966
Пол
Женский
Отец
Петров Андрей Назарович
Мать
Виноградова Мария Ивановна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1966
Отец:
Петров Андрей Назарович
Мать:
Виноградова Мария Ивановна
Пикановская
, Онежский уезд, Архангельская губерния
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