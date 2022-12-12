Терентьева (Петрова) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентьева (Петрова) Ирина Андреевна

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Место рождения

Пикановская, Онежский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

15.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1966

Отец: Петров Андрей Назарович

Мать: Виноградова Мария Ивановна

Пикановская, Онежский уезд, Архангельская губерния
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