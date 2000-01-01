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Ильиных Яков Дмитриевич
Ильиных Яков Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1821
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Дмитрий Парамонович
1791 г.р.
Мать
(Ильиных) Василиса
Вычислено 1797 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец:
Ильиных Дмитрий Парамонович
Мать:
Василиса
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