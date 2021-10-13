Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияг.Москва
Дата рождения21.02.1961
Дата смерти13.10.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961
г.Москва
Рождение ребёнка
24.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломейченко НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
г.Москва
Бракосочетание
1978
г.Москва
Рождение ребёнка
22.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коломейченко НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
г.Москва
Смерть
13.10.2021
г.Москва