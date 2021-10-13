Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

21.02.1961

Дата смерти

13.10.2021

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

1961 г.р.

Дети

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Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1961

Отец: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

г.Москва
Рождение ребёнка
24.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломейченко НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

г.Москва
Бракосочетание
1978

Жена: Коломейченко НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

г.Москва
Рождение ребёнка
22.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коломейченко НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

г.Москва
Смерть
13.10.2021
г.Москва
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