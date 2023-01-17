Ховзун (Литвинов) Сергей (Иванович) Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховзун (Литвинов) Сергей (Иванович) Борисович

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

12.03.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959

Отец: Литвинов Иван Васильевич

Мать: Литвинова Тамара Иосифовна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
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