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Ховзун (Литвинов) Сергей (Иванович) Борисович
Ховзун (Литвинов) Сергей (Иванович) Борисович
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Место рождения
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
Дата рождения
12.03.1959
Пол
Мужской
Отец
Литвинов Иван Васильевич
1934 г.р.
Мать
Литвинова (Авруцкая) Тамара Иосифовна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959
Отец:
Литвинов Иван Васильевич
Мать:
Литвинова Тамара Иосифовна
Таганрог
, город Таганрог, Ростовская область
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