Трефилова (Попова) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1915
Муж: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1919
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.08.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трефилов Стефан
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия