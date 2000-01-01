Трефилова (Попова) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Попова) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

1919 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1915

Муж: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
12.02.1919

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
14.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трефилов Стефан

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
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