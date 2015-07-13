Дурнева Аделина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева Аделина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.2015

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.2015

Отец: Дурнев Сергей Александрович

Мать: Дурнева Елена

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