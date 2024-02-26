Волженина (Афанасьева) Анна Леонтьевна
Место рожденияНижний Тагил, Свердловская область
Дата рождения28.01.1895
Дата смерти08.02.1978
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1895
Отец: Афанасьев Леонтий Лукьянович
Мать: Афанасьева ?
Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Волженин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
08.10.1928
Сын: Волженин Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.12.1934
Сын: Волженин Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1937
Дочь: Васильева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович
Нижний Тагил
Смерть
08.02.1978
Нижний Тагил