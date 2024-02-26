Волженина (Афанасьева) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина (Афанасьева) Анна Леонтьевна

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Место рождения

Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

28.01.1895

Дата смерти

08.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1895

Отец: Афанасьев Леонтий Лукьянович

Мать: Афанасьева ?

Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Волженин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
08.10.1928

Сын: Волженин Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Нижний Тагил
Рождение ребёнка
10.12.1934

Сын: Волженин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1937

Дочь: Васильева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Волженин Николай Тихонович

Нижний Тагил
Смерть
08.02.1978
Нижний Тагил
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