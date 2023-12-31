Даниловых (Огурцова) Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даниловых (Огурцова) Ольга Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1991

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1991

Отец: Огурцов Валерий Иванович

Мать: Соловьева Зоя Андреевна

Рождение ребёнка
29.06.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловых Илья Сергеевич

Рождение ребёнка
15.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Даниловых Илья Сергеевич

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