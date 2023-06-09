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Широня Тихон Григорьевич

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

20.04.1896 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Жена: Широня Ирина Самсоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.

Сын: Широня Василий Тихонович

Мать ребёнка: Широня Ирина Самсоновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.08.1889 ст.

Дочь: Широня Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Широня Ирина Самсоновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.04.1896 ст.
Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.07.1896 ст.

Дочь: Широня Евдокия Тихоновна

Мать ребёнка: Широня Ирина Самсоновна

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область