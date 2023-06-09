Широня Тихон Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти20.04.1896 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Жена: Широня Ирина Самсоновна
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.03.1882 ст.
Мать ребёнка: Широня Ирина Самсоновна
Рождение ребёнка
23.08.1889 ст.
Дочь: Широня Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Широня Ирина Самсоновна
Смерть
20.04.1896 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1896 ст.
Дочь: Широня Евдокия Тихоновна
Мать ребёнка: Широня Ирина Самсоновна