Незнамов Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смерти15.06.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.06.1982