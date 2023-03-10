Незнамов Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Незнамов Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

15.06.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Незнамов Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Незнамов Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Незнамов Клавдия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Незнамов Клавдия Александровна

Смерть
15.06.1982
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