Сенатаев Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСенатаев Николай Васильевич

Сенатаев Николай Васильевич

Место рождения

Унэгэтэй, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

08.06.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

1922 г.р.

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1944

Отец: Cенатаев Василий Александрович

Мать: Шурыгина Агафья Галина Артемовна

Унэгэтэй, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
01.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.