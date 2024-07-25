Сенатаев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения08.06.1944
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
01.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коновалова Сенатаева Тамара Михайловна