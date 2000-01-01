Тахир Абдулсабиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тахир Абдулсабиров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1868

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1868

Отец: Абдулсабир Асметуллин

Мать: не указана

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