Чурбанов Ефим Кирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурбанов Ефим Кирьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1833

Отец: Чурбанов Кира

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1865

Сын: Чурбанов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Чурбанова Федотья

Рождение ребёнка
1875

Сын: Чурбанов Егор Ефимович

Мать ребёнка: Чурбанова Федотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбанова Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: Чурбанова Федотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чурбанова Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Чурбанова Федотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурбанова Федотья

Смерть
Неизвестно
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