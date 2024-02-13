Чурбанов Ефим Кирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1833
Отец: Чурбанов Кира
Рождение ребёнка
20.02.1865
Сын: Чурбанов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Чурбанова Федотья
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Чурбанова Федотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбанова Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: Чурбанова Федотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чурбанова Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Чурбанова Федотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурбанова Федотья
Смерть
Неизвестно