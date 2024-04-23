Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1693

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Иван Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1703

Сын: Павел Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1708

Дочь: Улита Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1710

Дочь: Авдотья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1711

Дочь: Прасковья Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Никифорович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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