Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1693
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Никифорович
Рождение ребёнка
1698
Сын: Иван Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Никифорович
Рождение ребёнка
1703
Сын: Павел Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Никифорович
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Улита Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Никифорович
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Авдотья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Никифорович
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Прасковья Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Никифорович