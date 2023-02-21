Стрельцова Лариса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1989
Дочь: Никитина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрельцов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Стрельцов Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно