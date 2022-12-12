Сахарова (Тонких) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1886 и 1899 ст.
Дата смерти1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1899 ст.
Отец: Тонких Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Сахарова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Савельевич
Родилась возможно в 1921
Рождение ребёнка
1923
Сын: Сахаров Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Савельевич
Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахарова Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Сахаров Алексей Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983