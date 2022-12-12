Сахарова (Тонких) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Тонких) Любовь Александровна

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Место рождения

Липецк, город Липецк, Липецкая область

Дата рождения

Между 1886 и 1899 ст.

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1886 и 1899 ст.

Отец: Тонких Александр

Мать: не указана

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Сахарова Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Савельевич

Родилась возможно в 1921
Рождение ребёнка
1923

Сын: Сахаров Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Савельевич

Сошки, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахарова Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Сахаров Алексей Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Алексей Савельевич

Смерть
1983
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