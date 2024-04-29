Усова Васса Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен исходя из возраста (41 год ) указанного в ИВ Куйтун за 1795г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усов Николай Фомин
Куйтун, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783
Сын: Усов Кирик Николаев
Отец ребёнка: Усов Николай Фомин
Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839, 56 лет (1783) Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1795, 15 лет (1780)
Смерть
Неизвестно