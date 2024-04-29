Усова Васса Прохорова 1754 — найти родственников по фамилии на Familio
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Усова Васса Прохорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Между 1780 и 1783 г.р.

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен исходя из возраста (41 год ) указанного в ИВ Куйтун за 1795г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усов Николай Фомин

Куйтун, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1783

Сын: Усов Кирик Николаев

Отец ребёнка: Усов Николай Фомин

Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1839, 56 лет (1783) Год рождения определён расчётно исходя из возраста указанного в ИВ 1795, 15 лет (1780)
Смерть
Неизвестно

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