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Костягина (Мишина) Мария
Костягина (Мишина) Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1900
Дата смерти
1977
Пол
Женский
Отец
Мишин Дмитрий
1873 г.р.
Мать
Мишин (Мишин) Матрена
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец:
Мишин Дмитрий
Мать:
Мишин Матрена
Смерть
1977
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