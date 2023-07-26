Костягина (Мишина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костягина (Мишина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мишин Дмитрий

Мать: Мишин Матрена

Смерть
1977