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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Лисин Яков Васильев

Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лисин Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Филип Васильев

Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисин Василий Прохоров

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