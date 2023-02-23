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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Лисин Яков Васильев
Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лисин Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Филип Васильев
Отец ребёнка: Лисин Василий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно