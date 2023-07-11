Стрельников Евсей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: Стрельников Иван Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1835
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1836
Дочь: Ксения Евсеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна
Рождение ребёнка
18.02.1840
Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна
Рождение ребёнка
15.04.1842
Сын: Стрельников Иван Евсеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна
Рождение ребёнка
22.03.1845
Дочь: Чернышёва Матрёна Евсеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна
Рождение ребёнка
01.06.1849
Сын: Стрельников Фёдор Евсеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна
Смерть
Неизвестно