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Стрельников Евсей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Стрельников Иван Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1835

Жена: не указана

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1836

Дочь: Ксения Евсеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.02.1840

Сын: Стрельников Лев Евсеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1842

Сын: Стрельников Иван Евсеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1845

Дочь: Чернышёва Матрёна Евсеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.06.1849

Сын: Стрельников Фёдор Евсеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Авдотья Назаровна

Алексеевка, Борский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно