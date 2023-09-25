Елгин Александр Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елгин Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1988

Сын: Елгин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна

Рождение ребёнка
23.11.1995

Дочь: Елгина Дарья Александровна

Мать ребёнка: Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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