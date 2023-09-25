Елгин Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1988
Сын: Елгин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна
Рождение ребёнка
23.11.1995
Дочь: Елгина Дарья Александровна
Мать ребёнка: Елгина (Калинкина) Маргарита Георгиевна
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область