Романова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Романова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубкова Дарья Юрьевна
Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Константин Юрьевич
Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зубков Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1986
Дочь: Зубкова Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич