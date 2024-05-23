Романова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Романова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубкова Дарья Юрьевна

Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Богдан Юрьевич

Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Константин Юрьевич

Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубков Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
27.06.1986

Дочь: Зубкова Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Зубков Юрий Николаевич

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