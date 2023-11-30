Терехова (Мельникова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1929
Дата смерти05.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терехов Георгий Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терехов Георгий Дмитриевич
Смерть
05.12.1981