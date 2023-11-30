Терехова (Мельникова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Мельникова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1929

Дата смерти

05.12.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Георгий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Георгий Дмитриевич

Рождение ребёнка
16.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терехов Георгий Дмитриевич

Смерть
05.12.1981

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