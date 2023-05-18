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(Муравина) Татьяна
(Муравина) Татьяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.09.1992
Пол
Женский
Отец
Муравин Юрий
1952 г.р.
Мать
Валентина
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1992
Отец:
Муравин Юрий
Мать:
Валентина
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