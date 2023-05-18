(Муравина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Муравина) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1992

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1992

Отец: Муравин Юрий

Мать: Валентина