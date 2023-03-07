Баев Пантелей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баев Пантелей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баев Роман Семенович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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