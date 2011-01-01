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Люди
(Фандеичева) Ксения
(Фандеичева) Ксения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2011
Пол
Женский
Отец
Фандеичев Андрей
Мать
Фандеичева (Филимонова) Татьяна
Дети
Не указаны
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ЕУ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2011
Отец:
Фандеичев Андрей
Мать:
Фандеичева Татьяна
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