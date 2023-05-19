Попов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Павел Иванович

Попов Павел Иванович

Место рождения

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

09.03.1890 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
05.02.1843 ст.

Жена: Попова Ксения Лукична

Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1847 ст.

Сын: Попов Александр Павлович

Мать ребёнка: Попова Ксения Лукична

Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
09.03.1890 ст.
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
11.03.1890 ст.
Григорово, Котласский муниципальный район, Архангельская область