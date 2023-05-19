Попов Павел Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти09.03.1890 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843 ст.
Жена: Попова Ксения Лукична
Пещанский-Троицкий, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
07.08.1847 ст.
Мать ребёнка: Попова Ксения Лукична
Смерть
09.03.1890 ст.
Похороны
11.03.1890 ст.