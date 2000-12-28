Благодёрова (Козлова) Тамара Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благодёрова (Козлова) Тамара Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Дата смерти

26.04.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Козлов Владимир

Мать: Козлова Софья

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
24.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благодёров Николай Александрович

Рождение ребёнка
06.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Благодёров Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благодёров Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Смерть
26.04.1990
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