Благодёрова (Козлова) Тамара Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1963
Дата смерти26.04.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: Козлов Владимир
Мать: Козлова Софья
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
24.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благодёров Николай Александрович
Рождение ребёнка
06.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Благодёров Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Смерть
26.04.1990