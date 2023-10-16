Головушкина Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1910
Сын: Головушкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головушкин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно