Головушкина Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловушкина Степанида Яковлевна

Головушкина Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Головушкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головушкин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Головушкин Дмитрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головушкин Дмитрий Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close