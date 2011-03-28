Коляда Даниил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоляда Даниил Михайлович

Коляда Даниил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1983 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.2011

Отец: Коляда Михаил Александрович

Мать: не указана