Савельева (Янченко) Елена Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янченко Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Савельев Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)
Краснополье, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Александр Иосифович
Отец ребёнка: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно