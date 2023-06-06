Савельева (Янченко) Елена Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Янченко) Елена Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янченко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Савельев Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)

Краснополье, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Александр Иосифович

Отец ребёнка: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Иосиф Силаевич (Силыч)

Смерть
Неизвестно