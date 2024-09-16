Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти02.03.1866 ст.
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Смерть
02.03.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/114