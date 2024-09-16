Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

02.03.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Смерть
02.03.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/114

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