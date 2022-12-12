Столбов Мирон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Столбов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Столбова Елизавета Мироновна
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Столбова Пелагея Мироновна
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Столбов Василий Миронович
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Столбова Матрона Мироновна
Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Герасимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Кожевник и печник, мастер, хозяин
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область