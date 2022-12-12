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Столбов Мирон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Столбов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Столбова Елизавета Мироновна

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Столбова Пелагея Мироновна

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Столбов Василий Миронович

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Столбова Матрона Мироновна

Мать ребёнка: Екатерина Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Герасимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Кожевник и печник, мастер, хозяин
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
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