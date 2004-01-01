Павловская (Голашева) Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2004
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павловский Анатолий Антонович
Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Алла Антоновна
Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Антоновна
Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павловская Тамара Антоновна
Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович
Смерть
2004