Павловская (Голашева) Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Голашева) Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Голашев Герасим Стефанович

Мать: Голашева Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павловский Анатолий Антонович

Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Антон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская Алла Антоновна

Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Антоновна

Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павловская Тамара Антоновна

Отец ребёнка: Павловский Антон Филиппович

Смерть
2004
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