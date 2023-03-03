Лебедев неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев неизвестно

Лебедев неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай

Отец ребёнка: Лебедев Иван Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Мефодий

Отец ребёнка: Лебедев Иван Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Лебедев Иван Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Егор

Отец ребёнка: Лебедев Иван Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Иннокентьевич

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