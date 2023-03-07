Колесников Григорий Захарович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти14.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Колесников Захар Яковлевич
Мать: Колесникова неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1923
Дочь: Мотрена
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
23.03.1925
Дочь: Колесникова Нинель Григорьевна
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
20.03.1927
Сын: Колесников Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1929
Сын: Колесников Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
23.08.1936
Сын: Колесников Евгений Григорьевич
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
29.07.1939
Сын: Колесников Альберт Григорьевич
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
10.09.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Докер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1943