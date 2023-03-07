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Колесников Григорий Захарович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1905

Дата смерти

14.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Колесников Захар Яковлевич

Мать: Колесникова неизвестно

Рождение ребёнка
10.12.1923

Дочь: Мотрена

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
23.03.1925

Дочь: Колесникова Нинель Григорьевна

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
20.03.1927

Сын: Колесников Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
04.01.1929

Сын: Колесников Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
23.08.1936

Сын: Колесников Евгений Григорьевич

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
29.07.1939

Сын: Колесников Альберт Григорьевич

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Антонина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Докер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.09.1943
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