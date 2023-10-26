Швенке Андрей Леонгардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.09.2015
Сын: Швенке Владимир Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.2017
Сын: Швенке Константин Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.08.2017
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности