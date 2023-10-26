Швенке Андрей Леонгардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швенке Андрей Леонгардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.09.2015

Сын: Швенке Владимир Андреевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.2017

Сын: Швенке Константин Андреевич

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Рождение ребёнка
16.08.2017

Сын: Швенке Сергей Андреевич

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