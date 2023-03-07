Евдокия (Иванова)
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Ефим Иванов
Мать: Прасковья Иванова
Бракосочетание
23.10.1848
Муж: Кирилл Мартинов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Мартинов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Мартинов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Мартинов
Рождение ребёнка
07.11.1865
Сын: Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Мартинов
Смерть
Неизвестно