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Евдокия (Иванова)

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Место рождения

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Ефим Иванов

Мать: Прасковья Иванова

Якимово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1848

Муж: Кирилл Мартинов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Мартинов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Мартинов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Мартинов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1865

Сын: Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Мартинов

Киселево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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