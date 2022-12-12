Иванова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Яков

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Таисия

Отец ребёнка: Иванов Яков

Смерть
1943
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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