Полищук Сергей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолищук Сергей Васильевич

Полищук Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Щербакова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
21.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Щербакова) Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
24.04.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Щербакова) Анастасия Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.