Полищук Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Щербакова) Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
24.04.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Щербакова) Анастасия Александровна