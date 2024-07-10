Киселев Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1932
Дочь: Власова (Киселева) Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Киселева (Стрельникова) Дарья Васильевна
Николаевка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно