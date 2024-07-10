Киселев Александр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (Стрельникова) Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
25.03.1932

Дочь: Власова (Киселева) Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Киселева (Стрельникова) Дарья Васильевна

Николаевка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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